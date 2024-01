Contrat de concession à Dakarnave : « On va connaître un port en mutation » (UNSAS)

Étant le syndicat le plus représentatif au sein des travailleurs portuaires, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) compte les accompagner davantage. C’est ainsi qu’une concertation sur les défis et enjeux de la réparation navale avec les acteurs qui évoluent dans l’environnement maritime a été ouverte ce week-end. « On va connaître un port en mutation » fait savoir Pape Birama Diallo.





Le chef du département du dialogue social de l’Unsas conscient de cette mutation, note que le syndicat compte prendre les devants pour ne pas s'aventurer dans un rattrapage. « Nous mettons en place un cadre de réflexion. L’Unsas est majoritaire au port, auprès des dockers, dans l’industrie de transformation. C’est pour cette raison qu’il est bon de mettre des structures pour coordonner l’ensemble des activités au sein de ce secteur professionnel. Les travailleurs doivent disposer des informations pour continuer à veiller sur leurs missions », fait-il savoir.





C'est l'objectif de l'ouverture de ce conclave initié par le syndicat, dit-il. « Nous sommes là pour réfléchir sur les voies et moyens d’impliquer les travailleurs dans le processus… Il est important de savoir que l’État du Sénégal doit recevoir les partenaires sociaux pour engager des négociations sur la question de la fin de contrat, de reconduction, entre autres. Il est important d’édifier les partenaires sociaux sur le choix et les options du gouvernement par rapport à ces réformes », conclut-il.