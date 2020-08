Contrat : Senelec-Akilee, les raisons qui ont poussé à la rupture, selon Pape Mademba Bitèye.

« S’agissant des déséquilibres, ils portent sur l’exclusivité de 10 ans pour la fourniture de 2,7 millions de compteurs intelligents avec un prix d’achat fixe sur cette période. Nous estimons que cette procédure n’est pas conforme au code des marchés publics qui régit ceux de Senelec », explique Pape Mademba Bitèye.



Il renseigne que l’exclusivité a été accordée non pas à un fabricant de compteurs, mais à un simple intermédiaire. Selon lui, cela comporte un surcoût pour l’acheteur qu’est Senelec. « Il n’est pas justifiable pour Senelec de signer avec un prix fixe sur une aussi longue période sans clause de révision des prix dans ce contrat », estime Pape Mademba Bitèye.



S’il y a rupture entre Senelec et Akilee, c’est parce que « le modèle économique du contrat n’est pas conforme aux standards internationaux dans le domaine », selon le patron de la société d’électrification. « Akilee dit que le compteur est un accessoire mais ne veut pas lâcher l’approvisionnement de cet accessoire parce qu’il s’élève à 130 milliards F CFA », a-t-il dit.



Bitèye est revenu sur les absurdités du contrat. Il est de ceux qui ne comprennent pas que la Senelec rembourse intégralement l’investissement consenti, fournit toutes les garanties financières dans le cadre de ce projet et à la fin partage avec Akilee les économies réalisées.



« La clé de répartition dans le contrat varie entre 30 et 40% pour Akilee ; ce niveau de partage est une autre absurdité. Or, dans la pratique, pour prétendre à un partage des économies, il faut accepter de supporter l’intégralité des investissements », renseigne le DG de Senelec.



« La troisième raison du déséquilibre tient à l’exploitation du système par Akilee pendant la période d’exclusivité de 10 ans », a-t-il ajouté.



L’autre absurdité réside, selon lui, dans le fait que Akilee met le système à la disposition de Senelec mais c’est le personnel de Akilee qui en assure l’exploitation pendant cette période même si celui de Senelec en a la compétence.



« Akilee reste propriétaire de la licence du système et à la fin de la période s’il n’y a pas d’accord, Akilee emporte son système et remet juste à Senelec la documentation malgré le coût payé par Senelec pendant les 10 ans qui s’élève à environ 9 milliards F CFA. C’est une question de sécurité nationale. Aucun Sénégalais ne peut accepter que l’on puisse transiger », rejette le DG Bitèye. Il informe qu’un système identique a été proposé gratuitement à Senelec par un fabricant pour un achat unique de 300 000 compteurs.