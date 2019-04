Contraintes dues au Marathon de Dakar : La communauté catholique de l'église Saint Laurent de Gibraltar en rogne

La communauté catholique de Dakar n’avait pas gardé un bon souvenir du Marathon de Dakar 2017. La manifestation qui s’était tenue le week-end pascal l'avait empêché d’aller à la messe convenablement. Celle de l'église Saint Laurent de Gibraltar ne gardera pas un meilleur du Marathon d’hier. Cette manifestation sportive qui se tenait sur la Corniche de Dakar coïncidait avec la fête chrétienne de dimanche de Rameaux, Commémoration de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et de sa passion. Elle a empêché les riverains de vaquer à leurs occupations.

Dans un communiqué, le président de la communauté catholique de l'église Saint Laurent de Gibraltar, Marcellin QUENUM, s’est offusqué de cet état de fait.

« Nous avons l'église de Saint Laurent situé à proximité du boulevard Général de Gaulle et dont la seule office se tient à 9H30. Notre communauté chrétienne s'est vu refuser la traversée de la chaussée du boulevard pour vivre leur culte sous prétexte d'une course qui relève du profane. Même le curé de la paroisse qui réside en ville a du rejoindre à pied l'église de Gibraltar avec du retard. ».

« Bien que nous magnifions la pratique du sport, une telle activité devrait prendre en compte le calendrier religieux et les contraintes dans son environnement. Vu la gravité des faits, nous souhaitons que de telle décision soit prise à l'avenir avec plus de responsabilité » a-t-il suggéré.