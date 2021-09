Contenus des émissions et films télévisés : Macky Sall demande au CNRA de sévir.

Le président Macky Sall s’est indigné hier, en conseil des ministres, du contenu de certaines émissions télévisées et des films diffusés à travers les chaînes Sénégalaises.



Il a insisté sur le contrôle nécessaire du contenu des programmes audiovisuels et des messages publicitaires.



À cet effet, le Président de la République, constatant la récurrence de la diffusion d’émissions et de films, dont les contenus heurtent nos valeurs culturelles républicaines, et la publication des messages publicitaires qui remettent en cause l’image de nos institutions, l’autorité de l’État, l’unité nationale et la stabilité sociale, demande au Ministre en charge de la communication et notamment au CNRA, de dérouler les mesures législatives et réglementaires appropriées.



Ces mesures, selon le chef de l’État, permettront de renforcer l’encadrement strict des contenus et programmes audiovisuels, conformément aux principes et valeurs de la République.