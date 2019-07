Contenu local : des participants magnifient et invitent à davantage élargir les concertations

Les participants à l’atelier de mise en œuvre de la loi sur le contenu local ont à l’unanimité salué la pertinence de l’initiative qui pose le débat pour des solutions de conservation et de sécurisation des ressources pétrolières et gazières. L’ancien ministre chargé des Affaires religieuses sous Wade, Bamba Ndiaye ne se limite pas seulement à applaudir, il invite les acteurs notamment de l’opposition à s’investir dans les échanges.

Pour sa part, Mame Mactar Guèye de l’Ong Jamra relève 2 décisions majeures de la rencontre à saluer: la mise en place de la Cos-Energie et son élargissement à la société civile et à l’opposition. Quant à Imam Ahmadou Makhtar Kanté, le champs des concertations doit davantage s’ouvrir aux autres franges de la société mieux y inclure les langues nationales pour permettre aux populations de mieux comprendre les enjeux autour de la gestion des ressources naturelles.