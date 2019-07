Contenu local : Concertations autour d’une loi de protection des ressources naturelles (Reportage)

La mise en œuvre de la loi sur le contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz a réuni experts, investisseurs, secteur privé et acteurs de la société civile pour échanger sur la portée du mécanisme qui a pour but de garantir, mais aussi sécuriser l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Ce Sénégal prospère que souhaite le président de la République doit forcément passer par une maîtrise des ressources à travers la loi sur le contenu local qu’il advient de mieux cerner. Le Chef de l’État a saisi cette tribune pour rappeler les innovations intervenues dans le nouveau code pétrolier, non sans insister sur la propriété nationale des ressources naturelles. Le contenu local réserve cependant une part capitale au secteur privé d’où la nécessité pour celui-ci de plaider pour une meilleure définition de l’entreprise locale. Pour témoigner sa volonté à œuvrer pour plus de transparence dans la gestion du pétrole et du gaz, Macky Sall entend impliquer les experts en droit dans les négociations contractuelles.

Au terme de la concertation, le Chef de l’État s’engage à prendre sans délai les décrets d’application de la loi portant contenu local.