Contentieux sur le parrainage : Sans langue de bois, Maodo Malick Mbaye propose le décalage des législatives pour une issue consensuelle

Maodo Malick Mbaye, expert en médiation internationale et non moins membre de la mouvance présidentielle, est de ceux qui pensent qu’il n’y a aucune élection possible au Sénégal avec une floraison de listes de candidature, sans aucun encadrement au préalable. Mais il reste tout de même convaincu que le parrainage ne doit pas être un système de blocage des candidatures.



« Je voudrais dire ma préoccupation sur un sujet, nous sommes dans une période pré-électorale, nous allons vers des législatives prochaines. Mais un élément fondamental qui est en train de poser un problème entre le pouvoir et l’opposition, c’est le parrainage. Il faudra que l’opposition comprenne et accepte qu’il n’y a aucune élection possible au Sénégal avec cette floraison des partis et mouvements politiques sans que le parrainage ne puisse être institué. Mais il est évident pour le pouvoir à qui la charge revient pour organiser ces élections, de comprendre que le parrainage doit être un filtre, mais non un blocage pour des candidats », a laissé entendre Maodo Malick Mbaye qui prenait part au panel Ndogou débat.



Pourvu de toutes ces considérations, l’expert en médiation internationale propose le décalage pur et simple des législatives prochaines, le temps de vider ce contentieux autour de la question du parrainage à travers de larges concertations de l’ensemble des acteurs politiques, pouvoir comme opposition.



« Je propose le décalage des législatives mais adossé à une seule condition, discuter du parrainage et le rendre consensuel et permettre au maximum de citoyens d’en faire partie et à condition, quand on finit d’en discuter que les acteurs politiques sénégalais comprennent que la démocratie ce n’est pas seulement des élections libres et transparentes, ce n’est pas seulement une opinion publique indépendante et non plus une presse libre et indépendante. La démocratie n’est pas aussi seulement des alternances démocratiques. Mais la démocratie c’est la sincérité et la confiance propre entre acteurs. C'est la raison pour laquelle, quand on aura fini de discuter du parrainage que celui qui va être calé par le filtre du parrainage puisse l’accepter. Je pense qu’on ne peut pas aller comme ça dans des élections autour d’une question qui devrait être consensuelle et qui est aujourd’hui de nature conflictuelle. C’est un point de vue personnel, je peux le défendre et je ne cherche à l'imposer à personne », a plaidé Maodo Malick Mbaye...