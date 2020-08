Contentieux entre les Ics et Tobène : Les vérités du procès-verbal.

Le blocage des activités de la mine des Industries chimiques du Sénégal (Ics) par les populations de Tobène a atterri, ce vendredi, au Tribunal des flagrants de Thiès. 27 personnes, parmi lesquelles 3 chefs de village et Cheikh Top, le responsable des jeunes de Tobène, qui s’étaient opposées à la délimitation des 6 ha de terre du projet d’extension des Ics, y sont jugées.



Elles sont poursuivies pour trouble à l’ordre public par actions diverses, participation à un attroupement, violence et voies de faits à agents dépositaire de la force publique et rébellion, si l’on en croit le PV d’enquête préliminaire.



A la barre, ce matin, Moussa Touré, Malang Top, Cheikh Top, Cheikh Tidiane Niang, entre autres, ont nié avec véhémence les faits qui leurs sont reprochés.



Leur seul tort, disent-ils, c’est de s’être opposés à la délimitation des 6 ha de terre du projet d’extension des Industries chimiques du Sénégal (Ics) dans leur village. Présents au Tribunal des Grande instance de Thiès, les membres du mouvement Force pour le développement (Fpd) de Méouane, exigent « la libération de toutes les personnes sans condition et dans les plus brefs délais ».



Il résulte des procès-verbaux qu’à la suite d’une réquisition particulière de l’autorité administrative et dans l’exécution de leur mission, consistant à accompagner le géomètre à faire la délimitation des champs qui se trouvent sur le tracé d’exploitation des Industries chimiques du Sénégal (Ics), dans le village de Tobene, les Gendarmes ont été attaqués par les habitants dudit village.



« Que ces derniers se sont formés, après une entente préalable, pour commettre des violences verbales et physiques à l’endroit des agents de l’autorité de manière volontaire », lit-on dans le procès-verbal. L’enquête préliminaire renseigne que « leurs actes ont occasionné des blessures sur les nommés : Ismaïla Traoré, Abdou Oumar Fall, Yandé Fall, Serigne Mbacké Thiam et Ismaïla Pouye ».



Il faut rappeler que le mercredi 12 août dernier, il a été demandé à la Gendarmerie de Mboro d’exécuter la décision prise par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, en visite à Méouane, le 28 juillet 2020. Selon l’enquête préliminaire, le ministre avait sollicité « la délimitation des 6 ha de terre dont les Ics avaient besoin avant une concertation sérieuse sur la question des indemnisations ».



Une sollicitation qui avait buté sur le niet des populations de Tobène, qui avaient refusé « toute tentative consistant à forcer la délimitation des terres sans consensus au préalable ». « Tant que le barème d’indemnisation de 20 millions de francs Cfa par ha n’est pas négocié, les Ics ne procéderont pas à la délimitation des terres », avaient demandé les habitants.



Pour faire face à la radicalisation de ces derniers, l’Etat avait actionné les forces de défense et de sécurité. Le village a été encerclé par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Mboro pour permettre aux agents des Ics à faire une évaluation des personnes impactées par l’avancée de la mine au niveau de son site d’extraction de Tobène.