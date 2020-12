Contentieux entre employés et employeurs : Un mécanisme en matière de dialogue social et règlement de conflit mis en place.

Chaque année, les organisations syndicales indexent l'État du Sénégal sur le non-respect des conventions que celui-ci a ratifié et promulgué. En effet, lors du séminaire organisé par l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS), les contentieux entre employés et employeurs ou même intersyndicales pouvant aboutir à une plainte sont souvent revenus lors des échanges. Par ailleurs, l'Union nationale des syndicats autonomes a mis en place un mécanisme important en matière de dialogue social selon le chef de département dialogue social et négociation collective de l'UNSAS, Pape Birama Diallo.