Contentieux entre Suez et Sde/ Serigne Mbaye Thiam : "Il faut avoir confiance aux organes qui sont mis en place et qui sont chargés d'étudier ces dossiers là"

Lors de la visite du nouveau ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, à l'usine de Keur Momar Sarr (KMS) à Louga, ce dernier est revenu sur le contentieux qui oppose Suez à la Sde. "Ce qu'il faut préciser, c'est que le dossier est sorti du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Il y a un recours gracieux qui est en cours" a d'emblée signalé le remplaçant du ministre Mansour Faye.

Selon Serigne Mbaye Thiam, le Sénégal est un pays de droit et il faut laisser les organes en charge du dossier faire leur travail. "Après le recours gracieux, si la société qui se sent lésée n'est pas satisfaite, elle pourra faire un recours contentieux au niveau de l'Agence de régulation des marchés publics (Armp). Dans un pays qui se respecte, il faut avoir confiance aux organes qui sont mis en place et qui sont chargés d'étudier ces dossiers là", a-t-il laissé entendre.