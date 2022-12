Contentieux des marchés Publics : Les précisions de l’ARMP sur la commande publique

La commande publique est devenue encore plus attractive et attire plus les femmes entrepreneures. Un constat bien compris par l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP) qui a célébré les femmes ce 20 décembre 2022 à Dakar, à l’occasion d’un atelier de capitalisation. Elles étaient plus de 500 à recevoir des parchemins.

Ce programme est intitulé « Lier les besoins en matière de commande publique avec les PME gérées par les femmes au Sénégal ».



Une rencontre qui a permis à l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) de rappeler que la commande publique représente entre 15 et 20% du PIB et au Sénégal, elle représente entre 2,5 et 3.000 milliards. Ce montant avec des partenariats public-privé pourrait augmenter davantage.



Ainsi, il ajoute que « ce qu’il faut retenir, c’est que les règles de transparence d’égal accès et d’équité sont bien garanties pour tout le monde. Les candidats disposent de voies de recours chaque fois qu’un dossier est rejeté. La compétence technique et la connaissance sont des enjeux fondamentaux dans les marchés publics », a fait savoir Saër Niang qui co-présidait la rencontre avec le ministère de la Femme et ONU-FEMMES.