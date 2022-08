Contentieux autour des droits TV : Le groupe E-media avait déjà reçu une notice pour défaut de paiement, dès le mois de juin, selon leur avocat, Me Bamba Cissé…

Sans le faire exprès, Me Bamba Cissé a livré, ce vendredi lors de la conférence du groupe e-media, de précieuses informations sur l’affaire qui oppose actuellement le groupe e-media invest, son client, à la société Togolaise, New World Tv dans le cadre de l’attribution des droits TV du mondial 2022.



En effet, en sa qualité d’avocat constitué pour défendre les intérêts d’e-media, au sein du pool de conseils, il a déclaré que depuis le mois de juin, suite à l’appel d’offres remporté par e-media, le groupe médiatique a au moins reçu deux notices lui enjoignant de procéder au paiement desdits droits TV.



D’après ses explications, « il se trouve que le 24 juin 2022 après approbation du contrat ils (New world) ont sollicité de e-media le paiement des droits, e-media a répondu en disant que le virement sera fait… le 23 juillet 2022 ils reçoivent une notice de défaut de paiement et invitent une fois à régler cette anomalie… »



Une révélation de taille qui semble avoir été malencontreusement faite par Me Cissé qui s’était lancé dans un récit chronologique destiné à démontrer que e-media avait suivi à la lettre la procédure légale pour ne pas dire les engagements contractuels.



Sauf que cette révélation pourrait relancer de plus belle la thèse selon laquelle e-media invest serait en réalité, dans l’impossibilité de verser les 700.000.000 millions FCFA exigés par New World TV…