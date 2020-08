Contentieux Tobène et ICS : "Les femmes enceintes sont fréquemment touchées par des avortements à cause des Ics..." (Guy Marius Sagna)

Le coordonnateur du mouvement ‘’Frapp France dégage’’, Guy Marius Sagna était à Tobène pour s'enquérir de l'état de la situation sur le contentieux qui oppose les populations de Tobène et les Industries chimiques du Sénégal (Ics). Sans détour ni langue de bois, Guy Marius Sagna s'en est vertement pris aux forces de l'ordre, lesquelles, ont fait une descente musclée au village de Tobène, vers les coups de 4 heures du matin. Selon l'activiste, qui réclame la libération des 28 personnes arrêtées dans cette affaire et qui seront jugées ce vendredi au Tribunal des flagrants délits de Thiès, les Ics impactent négativement sur l'environnement et sur la santé des populations.

D'après Guy Marius Sagna, "les Ics polluent l'atmosphère à telle enseigne que les femmes enceintes sont touchées par des avortements incessants. Les plus jeunes ont des infections respiratoires aiguës. Les personnes âgées tombent fréquemment malades et donnent plus que leur âge normal. Cette destinée qui est tracée aux populations de Tobène n'est pas la volonté divine mais celle des Ics".