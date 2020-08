Contentieux Tobène / Ics : Les populations lancent un appel au Président Macky Sall et aux guides religieux.

Les populations de Tobène ont fait face à la presse pour réclamer immédiatement et sans condition la libération de leurs camarades. Les habitants de Tobène lancent un appel au Président Macky Sall et aux guides religieux pour qu'ils leur viennent en aide. Les populations veulent la mise en place un barème d'indemnisation juste et équitable; exigent un recrutement massif des jeunes diplômés de la localité de Tobène et environs; la mise en place d'une commission de concertation locale pour le suivi des mesures environnementales et sociales que doivent prendre les ICS suivant les textes législatifs et réglementaires et enfin l'évaluation de l'ensemble des méfaits des ICS dans le département de Tivaouane en rapport avec un cabinet indépendant et les mesures compensatoires prises.