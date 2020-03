Consulat du Sénégal en Espagne : les travailleurs exposés par le service minimum instauré par le Consul ?

Les travailleurs du Consulat du Sénégal en Espagne sont dans tous leurs états. Et pour cause, le service minimum est instauré par le Consul Moustapha Loum, qui serait rentré au Sénégal depuis le 14 février. Selon des travailleurs qui nous ont contacté, le Vice consul a établi un calendrier de permanence au niveau du Consulat, exposant les travailleurs alors que l’Espagne connaît en ce moment un pic de la maladie du Coronavirus avec plus de 1000 morts dans la seule ville de Madrid. En outre, s’étranglent-ils, les moyens de protection sont minimes pour ne pas dire inexistantes. Chacun d’eux ayant reçu un seul masque. Une situation qui les poussent à demander au ministre des affaires étrangères d’intervenir.