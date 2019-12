Construction de logements d'habitation à la Patte d'Oie : L'association des maraîchers s'érige en bouclier contre le projet et interpelle le président Macky Sall.

En conférence de presse cet après-midi, l'association des maraîchers de la Patte d'Oie a exprimé son désaccord par rapport à l'annonce du délégué du personnel de l'Onas, qui, selon le vice-président de l'association des maraîchers de la Patte d'Oie Libasse Mboup, a annoncé dans une vidéo, "la mise en œuvre du projet de lotissement à usage d'habitation dans le site de la zone humide et des cultures maraîchères de la Patte d'Oie." Ce que déplore l'association des maraîchers de la Patte d'Oie. "Ils veulent nous déguerpir coûte que coûte et prendre ce site là pour en faire des logements. Ce que nous ne laisserons pas faire", menacera Libasse Mboup. À cet effet, l'association des maraîchers rappelle que "le président de la République, après sa réélection, lors du premier conseil des ministres, a adopté le projet de décret portant création de la réserve naturelle urbaine de Pikine et dépendant. Et logique pour logique, le président Macky Sall a suivi sa logique avec la création d’un décret présidentiel portant sur le même sujet."

Ce qui veut dire, selon toujours l'association, " qu’il n'est permis à personne de faire des choses allant à l'encontre de la protection de la nature." Toutefois, l'association des maraîchers de la Patte d'Oie met en garde contre toute tentative de violation de ce secret présidentiel. Elle interpelle également le président de la République Macky Sall...