Construction de la grande mosquée de Kaffrine : Abdoulaye Seydou Sow a procédé à la pose de la première pierre.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique vient de procéder à la pose de la première pierre de la construction de la grande mosquée de Kaffrine.



Ledit projet entre dans le cadre du programme de modernisation des villes religieuses de l’État du Sénégal. Ainsi, le maire de Kaffrine, Abdoulaye Vilane, l'adjointe au gouverneur, Tiguida Wagué, les autorités religieuses et coutumières ont tous pris part à cette cérémonie.



La grande mosquée sera ainsi construite sur deux niveaux : R+1, suivant un budget de plus 259 millions de fcfa. La matrice sera également construite sur une superficie de 640 m2 et au finish elle aura 04 minarets dont 02 de 30 m2 et 02 de 20 m2, ainsi que 05 coupoles dont 04 de 02 m de rayon. C'est aussi un projet très moderne avec des baies vitrées qui auront au minimum 02 m...