Construction de la « Tour des Mamelles » / Partenariat CDC-BOAD-BOA-SERTEM : La caisse des dépôts et consignations, maîtresse d’ouvrage, débloque 13 milliards sur fonds propres.

Dans le souci de répondre aux exigences socio-économiques en permanentes mutations positives, « la tour des mamelles », un projet initié par la CDC (caisse des dépôts et de consignations) s’est doté d'un montant consistant. Idéalement situé à l’entrée des Almadies sur la route de Ngor, ce joyau bénéficiant d’une servitude permettant un accès secondaire, sera construit sur 3.264 mètres carrés.



Ce matin, en présence du ministre de l'urbanisme et du logement, la caisse des dépôts et consignations avec ses partenaires ont procédé à la pose de la première pierre pour ensuite entamer la construction qui s'étalera sur une durée de 36 mois.



La CDC participe sur fonds propres avec un montant estimé à 13 milliards de Francs Cfa soit 35% et 65% sur endettement. Cependant, le reste du financement est complété par les partenaires avec le Groupe SERTEM qui fera sa part à travers la construction de la Tour sur une période de 36 mois. Les deux (2) banques, BOAD et la BOA vont contribuer respectivement pour 15 milliards et 9,5 milliards de francs CFA sur le montant global du projet estimé à 38 milliards de francs CFA.



« La Tour des mamelles » va ainsi contribuer à travers ses commodités répondant aux standards internationaux, au développement économique du pays, selon le point de vue du Directeur général de la CDC, Aliou Sall.