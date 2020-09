Construction de l'hôpital régional de Kaffrine / Abdoulaye Diouf Sarr : « Le chef de l'État devrait effectivement inaugurer cet hôpital en fin décembre début janvier... »

À la tête d'une forte délégation, le ministre de la santé et de l'action sociale a visité ce vendredi le chantier de la construction de l'hôpital régional de Kaffrine. Au sortir de celle-ci, Abdoulaye Diouf Sarr a manifesté toute sa satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux.



"Nous avons reçu les instructions du chef de l'État pour venir évaluer l'état d'avancement de ce chantier qui est en réalité, un hôpital de dernière génération qui normalement doit être livré dans 05 mois. Donc, à fin décembre début janvier, le chef de l'État devrait effectivement inaugurer cet hôpital pour la région de Kaffrine. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce que nous avons vu. Nous avons effectivement noté que l'ensemble des travaux se passe normalement avec un "gros oeuvre" qui a une exécution de plus de 95%, ce qui est extrêmement important. L'essentiel des équipements est déjà sur place, on a noté une chose importante, c'est l'intégration du dispositif extrêmement avant-gardiste quant on voit que les déchets biomédicaux ont été bien gérés dans le montage de cet hôpital avec bien sûr tout un dispositif d'incinération...", a-t-il informé.



Le ministre de la santé et de l'action sociale de rappeler aussi les exigences. "Nous avons demandé à l'entrepreneur et au gouverneur de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'en fin décembre on puisse disposer des clés de l'hôpital. Mais, il ne s'agira pas de recevoir les clés en fin décembre pour fermer l'hôpital mais pour recevoir les clés en fin décembre et démarrer aussitôt. C'est pourquoi, le gouverneur va orgniser un CRD pour travailler sur la préfiguration afin que toutes les dispositions soient prises pour que dès qu'on reçoit les clés au mois de janvier on puisse démarrer. C'est pourquoi, je suis venu avec madame la directrice générale des établissements de santé qui apprécie la situation et va voir maintenant toutes les dispositions à prendre en amont pour que dès janvier on ait un hôpital fonctionnel au bonheur de toutes les populations de la région de Kaffrine, mais au delà même de Kaffrine, parce que cet hôpital devra jouer un rôle sur un rayon très important..."



L'hôpital régional de Kaolack va ainsi coûter globalement à sa fonctionnalité un montant d'environ 18 milliards de Fcfa avec toutes les spécialités de pointe (Cardiologie, Orthopédie, 05 blocs opératoires fonctionnels, une imagerie de dernière génération, un dispositif d'urgence, entre autres)...