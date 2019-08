Construction de l’hôpital de Agnam : Gelongal Barro s’attaque à Mamadou Elimane Kane.

Depuis un certain un moment des personnes qui se disent être responsables du comité de développement sanitaire de Thilogne s’insurgent contre la construction de l’hôpital des Agnam. En réalité ce sont des mercenaires politique à la solde d’un leader tapis dans l’ombre. Mamadou Elimane Kane, ce soit disant responsable politique au manque de courage n’a qu’un seul objectif, diviser la population. On se rappelle des événements qui ont suivi l’implantation de la brigade de gendarmerie à Agnam. Mamadou Elimane s’est attaqué sans raison à la population des Agnam et au Président Macky Sall. On dirait qu’il a une haine viscérale contre notre commune.

Les populations des Agnam et de Thilogne sont unis par les liens de sang et entretiennent une relation de bon voisinage basée sur la solidarité , l’entraide, etc. Tout projet implanté dans une commune profite inéluctablement à l’autre parce qu’il n’y a ni frontière ni barrière entre les deux localités. Nous fréquentons les mêmes services sociaux de base. Pour nous habitants de Agnam, souhaitons que Thilogne soit dotée de tous les services et infrastructures les plus modernes car elle nous est très accessible.



Trop c’est trop, nous pouvons plus restés les bras croisés face aux attaques dommageables contre la commune des Agnam. Nous appelons à la raison et à la retenue à ces responsables politiques qui manipulent certains jeunes dans le seul de nous diviser afin de mieux régner.

Nous, jeunes avons formé un seul bloc pour défendre les intérêts des populations contre toute menace. Nous réaffirmons notre engagement au côté du Président de la République, son Excellence Macky Sall.



GELONGAL BARRO

Responsable politique à Agnam