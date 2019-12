Construction de 100.000 logements en 5 ans : « 40.000 seront livrés par la SICAP et la SNHLM » (Abdou K. Fofana)

Le ministre de l'Urbanisme du logement et de l'hygiène publique a effectué ce matin une série de visites à la SNHLM et à la SICAP. Abdou Karim Fofana s'est entretenu avec les responsables de ces deux structures immobilières publiques au sujet du programme de construction de 100.000 logements. Les principaux bénéficiaires seront les personnes à revenu faible et celles qui gravitent autour du secteur informel. Au sortir de ses échanges avec les promoteurs publics, le ministre a annoncé la construction de 40.000 logements par la SNHLM et la SICAP dans un délai de cinq ans.