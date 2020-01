Construction de 100 000 logements : Abdou K. Fofana drague le secteur privé.

Venu présider le lancement de la deuxième phase des constructions Ridwan sises à Mbao, le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiene Publique, M. Abdou Karim Fofana, a profité de l'occasion pour encourager le secteur privé national, à venir accompagner l'État dans sa volonté de construire 100 000 logements en cinq années. Pour attirer le secteur privé, "le chef de l'État a rendu gratuit le foncier" et d'autres facilités comme une voirie, l'eau et l'électricité seront à la charge de l'État. En outre, dans les prochains jours, "un appel d’offres sera lancé pour une manifestation d'intérêt pour faire en sorte que chaque promoteur qui le désire exprime ses besoins selon ces capacités", a t-il annoncé...