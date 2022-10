Consommation de stupéfiants : Une cinquantaine de pilules de volet et de haschich saisie par l'OCRTIS

C’est à l’occasion de la clôture d’une formation sur le renforcement du renseignement maritime de l'union européenne que le directeur de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCTRIS), a fait une révélation de taille.



Ses services ont fait une saisie de la drogue « volet » jeudi. Selon Ndiara Sène, la quantité est importante. « Notre dernière saisie de l’ecstasy communément appelé « volet » remonte à hier nuit. C’est une cinquantaine de pilules avec du haschich. L’enquête est en cours ... » fait savoir le commissaire de police divisionnaire.



La cérémonie de clôture de la formation a eu lieu ce vendredi 21 octobre 2022 permettant ainsi à 15 agents, sous-officiers et officiers des unités de renseignement maritime de 4 pays d'Afrique de l'Ouest, dont 5 participants du Sénégal et 4 de la Côte d'Ivoire, 3 du Togo, et 3 du Bénin de bénéficier de ce renforcement de capacité.