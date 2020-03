Consolidation des droits des femmes et des enfants : Ndèye Saly Diop Dieng accueille une délégation gambienne pour une signature de protocole.

La République gambienne et celle du Sénégal sont unies par des liens étroits d'amitié et de fraternité, fondés sur la géographie, l'histoire mais aussi la culture. Ces acquis sont apparemment consolidés par les deux ministères de la femme des deux pays.



En effet, cet après midi, le ministre sénégalais Ndèye Saly Diop Dieng a reçu à Dakar, la ministre Gambienne de la femme, de l'enfant et des actions sociales pour la signature d'un protocole d'accord visant la bonne prise en charge des politiques de développement, particulièrement la protection des droits des femmes et des enfants.



Pour la ministre Ndèye Saly Diop Dieng, "cet accord de partenariat entre les deux ministères est facilité par cette convergence de vue des deux chefs d'Etat dans leurs politiques de développement".



La prise en charge des questions relatives au genre fera partie aussi, de l'une des préocupations de ce protocole d'accord sénégambien. De plus, il permettra la mise en oeuvre et le suivi d'actions conjointes visant à relever le défi que les deux pays ont en commun, dans le domaine de la lutte contre le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, la promotion de l'autonomisation des femmes et la paix et la prévention des conflits.