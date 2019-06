Considérations sur l'affaire PETRO-TIM / Le commissaire Cheikhna Sadibou Keïta disqualifie TAS, Abdoul Mbaye et MLD : « C'est des manipulateurs qui n'ont rien appris de leur échec et ont raté leur rendez-vous »

L'issue de cette affaire sur le scandale révélé par la BBC, est plus que jamais incertaine. En effet, les événements se succèdent, les interventions et points de qui préoccupent bon nombre de sénégalais sur l'affaire Petro-Tim, l'implication de Aliou Sall et les sommes exorbitantes révélées au cours du reportage de la BBC, se multiplient.



Dans cette surenchère, le commissaire Cheikh Sadibou Keïta a pris le contre-pied de l'opposition au cours du point de presse de la convergence libérale et patriotique (CLP) pour considérer "qu'avec cet acharnement sur le pouvoir, ils envisagent simplement de semer le désordre dans le pays. Ce sont des gens qui affichent leur volonté de manipulation de l'opinion en se fondant sur des affirmations sans fondements".

"Diriger un pays étant une affaire sérieuse qu'il ne faudrait pas laisser à n'importe qui de faire des manipulations pour atteindre illégalement le pouvoir", signifiera l'ex patron de l'Ocrtis.



Pour finir, le commissaire Keïta rappelle que "les sénégalais doivent être conscients que ce reportage de la BBC qui est d'ailleurs dépassé, est truffé de manipulations..."