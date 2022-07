Conservation des écosystèmes : Greenpeace lance la campagne « AnaSamaJën »

Greenpeace Afrique et les communautés ont procédé ce samedi 16 Juillet, à la Place du Souvenir Africain, au lancement officiel de la campagne dénommée « AnaSamaJën » (où est mon poisson). Avec la rareté et la cherté du poisson, la question "AnaSama Jën" est désormais sur toutes les lèvres et n'épargne aucune bourse.



Au vu de cette situation « préoccupante », Greenpeace Afrique a jugé bon d’agir en lançant ce samedi la campagne « Ana Sama Jen. » L'événement a vu la participation massive de femmes transformatrices, des acteurs de la pêche et du public intéressé par les questions halieutiques. Ces dernières et plus particulièrement les femmes transformatrices subissent de plein fouet cette conjoncture.



La campagne « Ana Sama Jën » compte se dérouler sur 6 semaines avec une caravane qui va sillonner l’intérieur du pays et les pays voisins tels que la Mauritanie et la Gambie. Abdoulaye Ndiaye, chargé des océans à Greenpeace rappelle que cette campagne va s’articuler autour une tournée qui va passer un peu partout au Sénégal. Et dans cette tournée, il s’agira du renforcement des capacités des acteurs de la pêche sur la gestion durable, la communication et l’utilisation des moyens numériques. En outre, il est prévu de lancer des pétitions pour demander une gestion durable des ressources, plus de transparence dans le secteur de la pêche et une reconnaissance juridique des femmes transformatrices de poisson.