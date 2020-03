Conséquences du Covid-19 / Alioune Sarr au secteur privé : « Je serai l’avocat des professionnels du tourisme et du transport aérien »

La crise sanitaire est aujourd’hui une réalité dans le monde. Face au Covid-19, plusieurs secteurs seront affectés car, les mesures de confinement et de restrictions doivent être respectées pour éviter la propagation du virus.



Au Sénégal, ces mesures ont notamment concerné l’arrêt systématique des vols provenant de certains pays les plus touchés par la pandémie.



Le ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, qui prenait part à la rencontre entre le secteur privé et le ministre de l’économie, du plan et de la coopération, a estimé qu’avec cette estimation de l’OMT (organisation mondiale du tourisme), « le tourisme international s’attend à une évolution négative en 2020 de -1 à -3% avec une perte qui va se traduire par une perte entre 30 et 50 milliards de dollars au niveau mondial ». Plus spécifiquement, au niveau du Sénégal, le ministre du tourisme et des transports aériens reconnaitra les risques que peuvent courir son secteur.



Dans ces périodes difficiles, le ministre Alioune Sarr entend soutenir le secteur privé, les professionnels du tourisme et du transport aérien. « Je serai votre avocat dans ces périodes difficiles », rassure Alioune Sarr.