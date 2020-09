Conséquences du Covid-19 : 67% de ménages n’ont pu avoir accès aux soins médicaux par manque d'argent.

D’où proviennent les motifs de non accès aux soins médicaux, en période de pandémie du Covid-19 ? Selon les résultats de l'enquête menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur la période du 3 au 19 juillet 2020, la principale raison évoquée étant le manque d'argent.



« Un quart des ménages qui ont eu besoin de soins médicaux n’y ont pas eu accès », note-t-on dans le rapport. D’après les mêmes sources, 67% de chefs de ménage ou leurs enfants n’ont pu avoir accès aux soins médicaux, en raison du manque d'argent. 23% des ménages ont affirmé avoir peur du coronavirus, d’où la raison pour laquelle ils ne sont pas rendus dans les établissements sanitaires.



Selon des notes données par des patients, 5% de ménages affirment ne pas accéder aux soins médicaux pour indisponibilité du personnel médical, 12% pour des motifs liés au manque de transport, 2% refusés pour manque de place et 1% pour problème de sécurité.