Conséquences Covid-19 / L’Unees annonce une perte de plus de 2 milliards et appelle l'État à la rescousse.

La Covid-19 a fini d'impacter négativement tous les secteurs d’activités. Conséquence, toute l'économie est grippée, les impactés continuent de se signaler et la liste n'est pas exhaustive.



En point de presse ce lundi, c’est l’Union nationale des entreprises événementielles du Sénégal (UNEES) qui est montée au créneau. Cette organisation qui regroupe plus de 150 entreprises réparties dans les 45 départements, a révélé qu'elle a perdu plus de deux milliards pendant les trois mois qu’elles sont restées sans activités lucratives. Du coup, elles sont confrontées à d'innombrables difficultés pour honorer leurs engagements vis-à-vis des banques, du personnel et du loyer avec certains bailleurs.



C'est pourquoi, l'union fait appel au président de la République pour qu'il les prenne en compte dans la politique de résilience économique.