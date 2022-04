Conséquence pandémie sur les entreprises : La Covid-19 a frappé de plein fouet les entreprises industrielles (étude ANSD)

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a mené une étude sur l’impact de la Covid-19 sur les activités des entreprises industrielles ainsi que l’opinion des chefs d’entreprise sur les mesures du programme de résilience dans leur secteur.



L’étude a été menée sur un échantillon de 125 entreprises représentatives du secteur industriel à partir de la base de sondage du Centre unique de Collecte d’Information (CUCI) de l’ANSD.



Selon l’étude, la crise sanitaire a eu un impact significatif sur l’activité des entreprises industrielles. En effet, 92,5% des entreprises interrogées ont déclaré avoir été impactées par la Covid-19. Parmi celles-ci, l’étude a montré que pour la quasi-totalité d’entre elles (96,0%), il s’agit d’un impact négatif. De plus, la majorité de ces unités de transformation (70,6%) considère que l’activité s’est dégradée de plus de 25%.



La quasi-totalité des établissements de transformation déclare que leurs approvisionnements en matières premières, leur acquisition de biens d’équipements, leurs productions, leurs parts de marché, leurs chiffres d’affaires ainsi que leurs investissements sont négativement affectés par la pandémie. En outre, près de la moitié d’entre elles (48,6%) affirme que la crise sanitaire a affecté leurs emplois permanents.



Les principales conséquences de la Covid-19 évoquées par les responsables interrogés sont relatives à la baisse des commandes, aux tensions de trésorerie, au report des investissements, à la rupture des stocks et le retard des livraisons, aux difficultés d’approvisionnement en matières premières, à la perte de compétitivité, et à la hausse des coûts d’exploitation.