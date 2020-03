Conséquence pandémie Covid-19 / L’huile, le riz, le blé, … en pénurie si la situation ne s’améliore pas et que l’Ue ferme le robinet.

Le Covid-19 ne cause pas seulement la grippe au secteur de la santé. Tous les autres secteurs d’activités commencent à ressentir les symptômes de la grippe causée par ce virus qui retient le souffle du monde entier, le Coronavirus. Le secteur de l’économie n’a pas échappé de subir les contrecoups du coronavirus qui a atteint ce mardi 17 mars 2020, 30 cas déclarés positifs.



Une situation qui inquiète les autorités au plus haut point. L’économie sénégalaise commence à tousser et la toux augmente de jour en jour car l’Union européenne a annoncé la fermeture de ses portes sans pour le moment préciser si les échanges commerciaux sont concernés.



Ousmane Mbaye, Directeur du Commerce intérieur au ministère du commerce, analyse la situation qui prévaut et pose une condition, «Si l’Union européenne (Ue) élargit la fermeture de ses portes aux marchandises, cela ne peut pas ne pas avoir de répercussions sur nos économies », fait-il savoir. Car la balance commerciale du Sénégal est déficitaire. Du coup si cette mesure est appliquée, les conséquences seront néfastes pour l’économie nationale. Des employés iront au chômage parce que des entreprises vont diminuer le personnel. Mais dit-il, «tout dépendra des mesures que les pays avec lesquels nous commerçons seraient appelés à prendre. Je touche du bois, il n’y a pas pour l’instant à s’inquiéter», soutient le directeur du commerce intérieur.



À l’en croire, la situation n’est pas arrivée au point mort. L’économie essaie de résister, car dit-il, «pour tous les produits, nous avons des stocks d’au maximum trois mois», mais, «nous n’avons pas tous les déterminants de l’offre. Tout dépendra de l’évolution de la pandémie pour les produits comme : l’huile, le riz, le blé, … on n’a pas les éléments d’appréciation de la situation », conclut-il.