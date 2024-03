Conséquence du scrutin présidentiel 2024 : Bassirou Diomaye Faye a envoyé Idy et Khalifa à la retraite (Ayoba faye)

Arrivé 2e lors de l'élection présidentielle de 2019, Idrissa Seck, leader de Rewmi, a récolté un score très faible( 1 à 2%) lors de ce scrutin tenu ce dimanche 24 mars 2024. Le journaliste, activiste Ayoba Faye de faire une analyse pointue de cette élection présidentielle aux allures d'un référendum. " Ma lecture de cette élection est simple. Bassirou Diomaye Faye a envoyé à la retraite Idrissa Seck et Khalifa Sall. Le leader de Rewmi devait aller à la retraite bien avant, en 2019. Il ne devait pas laisser partir Dr Abdourahmane Diouf sans lui donner les rênes du parti. C'était son successeur légitime. Il devait réunir, Dethie Fall, Abdourahmane Diouf et Thierno Bocoum pour aller dans l'opposition au lieu de rejoindre Macky Sall. Chose qu'il n'a pas faite", s'est désolé le journaliste Ayoba Faye.



Quant à Khalifa Sall, "en ce moment là, il sortait de prison. Entre 2021 et 2024, Ousmane Sonko avait le champ libre. On ne parlait que de Ousmane Sonko et de Macky Sall. Ce score du scrutin ne devrait surprendre personne, car entre 2021 et 2024, on entendait que Sonko et Macky Sall avec les déboires judiciaires et autres", a indiqué notre confrère invité sur le plateau spécial de Dakaractu pour décortiquer la victoire de Bassirou Diomaye Faye.