Conséquence de sa brouille avec Oumar Sarr ? : Babacar Gaye gèle ses activités dans le PDS

Babacar Gaye, membre du comité directeur du PDS a décidé de geler ses activités dans le parti. Ou du moins de se retirer de la Commission nationale chargée de la Vente des cartes et du Renouvellement des Structures du Pds. Il ne prendra pas part non plus ainsi à la Délégation de la Tournée nationale. L’intéressé d’expliquer ses décisions en invoquant une convenance personnelle. Mais pour rappel, lors du comité directeur du parti libéral le 4 Avril dernier, Babacar Gaye et le SGN adjoint du PDS Oumar Sarr s’étaient fortement engeulés, et le premier nommé avait même quitté la salle, ne prenant pas part au reste de la réunion...