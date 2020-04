Conséquence Covid-19 / Zahra Iyane Thiam explique l’ordonnance d’interdiction de licenciement.

La ministre de la Microfinace et de l’Economie Numérique, Zahra Iyane Thiam dans l’émission Jano bi de Sud Fm, s’est prononcée sur la décision du chef de l’État d’interdire tout licenciement de travailleur. Selon elle, le président en prenant ces mesures a décidé d’accompagner les entreprises qui sont en difficulté pour préserver les emplois.



« Le chef de l’État, avant de prendre des mesures pour interdire les licenciements abusifs, qui est son secteur prioritaire, avait depuis longtemps commencé à réfléchir avec le comité de crise pour accompagner les sénégalais », fait-elle savoir.



Une réflexion, selon elle, qui a débouché sur la prise d’importantes mesures pour sauver la face des entreprises, sociétés et des employés. «Les entreprises qui ont envoyé leurs employés en chômage technique ou qui font des permutations, le président de la République s’est engagé à les soutenir pour éviter les licenciements. Et que ceux qui sont envoyés au chômage technique aient des mesures d’accompagnement. Aussi que les salaires soient subdivisés en trois parties dont l’une pourrait être retranchée par l’entreprise. L’Etat va dès lors surseoir aux taxes du moment», a-t-elle fini de commenter...