Conséquence COVID 19 : Zahra Iyane Thiam explique l'ordonnance d'interdiction de licenciement

Le ministre de la Microfinance et de l’Economie Numérique était l'invitée de l’émission Jano bi de Sud Fm de ce dimanche 12 avril 2020. Zahra Iyane Thiam s'est prononcée sur la décision du chef de l’État d’encadrer le chomage technique afin de garantir et de sauvegarder l'emploi et l'employabilité en ces périodes de crise sanitaire mondiale a laquelle tous les pays sont confrontés.