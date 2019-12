« Un dispositif de suivi qui se présente bien avec beaucoup d’espoir tenant compte déjà des résultats de la conférence d’hier dont le thème était « développement durable et dette soutenable », tenant compte aussi du paradoxe de ce qui se passe en Afrique qui a besoin de financer son développement tout en maîtrisant la viabilité de sa dette », c’est l’annonce faite par le ministre chargé du plan Sénégal Émergent, le Dr Cheikh Kanté lors de la présentation du dispositif et du suivi d’évaluation du consensus de Dakar avec Jean-Hervé Lorenzi, Président du cercle des économistes.



Selon, le ministre c’est la première fois qu’il participe à une conférence aussi réussie ayant regroupé d’importants chefs d’État, des décideurs pour avoir ce qu’on appelle un consensus de Dakar où il est question de revoir les postulats sur lesquels ces institutions se basent pour noter les économies africaines. Acet, effet, le Dr Cheikh Kanté souligne que, ce consensus est un nouveau départ pour l’Afrique et le reste du monde pour pouvoir faire du continent une des locomotives du monde.



Venu assister à l’atelier, Mr Jean-Hervé Lorenzi, Président du cercle des économistes, magnifie le fait d’avoir assisté à cette aventure exceptionnelle avec les plus grands décideurs, puisque l’idée du consensus de Dakar est l’idée qu’aujourd’hui le monde n’est pas comme il était il y a 20 ans, quand on avait imaginé le monde de consensus de Washington qui ne concernait que les pays développés.