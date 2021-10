Consensus autour des candidats de Bby à Kaolack : L'appel de Pape Demba Bitèye à l'endroit de Mariama Sarr, Diène Farba Sarr, Abdoulaye Khouma...

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Kaolack s'est adressé tout à l'heure à Kabatoki (son fief) aux autres responsables politiques de l'Apr pour un consensus autour des candidats choisis par le président Macky Sall.



Pape Demba Bitèye a cité nommément Mariama Sarr, Diène Farba Sarr, Aminata Touré, Abdoulaye Khouma, Ousmane Noël Dieng etc, pour les inviter à s'asseoir autour d'une table afin de peaufiner une stratégie devant permettre à la coalition Benno Bokk Yakaar de gagner les élections dans la commune et le département de Kaolack.



Selon Pape Demba Bitèye, il faut impérativement "l'union de toutes les forces pour que notre coalition puisse remporter les élections à Kaolack".



Pape Demba Bitèye intervenait lors d'une cérémonie de distribution de 2.300 kits scolaires offerts par lui-même aux élèves de la banlieue, de don d'un bus pour les étudiants et pour la réalisation d'une maternité à Kabatoki...