Consensus à Expresso Sénégal : Le RESTIC salue la médiation payante de l’Artp et du ministère de l’économie numérique dans le dossier.

Le climat social à Expresso Sénégal est redevenu apaisé après les démarches des acteurs, notamment la tutelle. Le ministère des télécommunications et de l’économie numérique dont, l’autorité de régulation des télécommunications et des postes fait partie, a mis les deux parties notamment la direction générale d’Expresso et les travailleurs, d’accord. Un dégel au bonheur des deux parties principalement concernées. C’est pourquoi le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication, a félicité le ministère et l’Artp pour ces consensus.



L’organisation d’entreprises et de pme dans le domaine du numérique et du digital salue le renouement du dialogue au sein de l'opérateur Expresso Sénégal entre la direction et un groupe de cadres faisant l’objet de licenciement. Elle invite toutefois les opérateurs à consolider les acquis sociaux et professionnels pour accroître la productivité de la force de travail.



Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication est une organisation d’entreprises et de pme dans les domaine du numérique et du digital qui travaillent à coté de ses membres pour l’émergence d’un secteur des Technologies de l’information et de la Communication qui créée de la valeur ajoutée et surtout des emplois et opportunités pour les jeunes et les femmes. Son objectif est de hisser les TIC en général au rang de secteur moteur des futures croissances économiques et de booster la productivité globale de l’économie.