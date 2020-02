Conseiller spécial à la CAF : Didier Drogba viré par le président Ahmad Ahmad...

Désignés conseillers spéciaux auprès de la confédération Africaine de football (CAF), les deux légendes du football Africain, Didier Drogba et Samuel Eto’o étaient jusque-là de parfaits collaborateurs. Dans les bonnes grâces du président de la CAF Ahmad Ahmad, l’international Ivoirien Drogba, ne serait plus bienvenu au niveau de l’instance dirigeante du football Africain. Une information à prendre avec des pincettes même si de l’avis du journaliste consultant à la Radiotélévision Ivoirienne (RTI), Mamadou Gaye, il s’agit bel et bien d’un fait avéré.







Dans un post publié ce jeudi 20 février, sur sa page facebook, l’ex chef du desk sports de la RTI, de révéler : « Didier Drogba viré de son poste de conseiller spécial du président de la CAF. » À préciser que le Sénégalo-Ivoirien (Mamadou Gaye), basé à Johannesburg (Afrique du Sud) a une certaine proximité avec la CAF.







Dans une deuxième publication, Mr Gaye d’arguer en ces termes :



« Didier Drogba n'a pas assisté à un seul match de la CAN 2019.







Drogba n'a pas assisté à un seul événement des CAF depuis sa nomination. Drogba s’est aligné avec Infantino sur la question d’une CAN tous les 4 ans, contre la CAF… » Des remarques pour le moins pertinentes et assez frappantes. En effet, Drogba avait récemment adopté une posture assez surprenante en s’alignant sur le camp des « Oui » pour l’organisation d’une CAN tous les 4 ans proposé par le patron de la FIFA, Infantino. Prenant ainsi le contre-pied d’Ahmad Ahmad et ou de Eto‘o moins enthousiastes.







Toujours est-il que ce concours de circonstances pourrait expliquer une telle mesure de la CAF. En attendant d’avoir la confirmation officielle de cette mesure ou l’infirmation de ladite information...