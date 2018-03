Conseil supérieur de la Fonction publique locale : « Cet organe doit apporter une nouvelle dynamique à la réforme de la Fonction publique locale » ( Macky Sall )

Le président de la République Macky Sall a présidé ce matin la cérémonie d'installation du Conseil supérieur de la Fonction publique locale.

Ce conseil est un organe de dialogue dont la mission est de donner des avis et des recommandations sur toutes les questions intéressant les travailleurs des collectivités locales et de la Fonction publique locale.

Selon le président de la République, « cet organe doit apporter une nouvelle dynamique à la réforme de la Fonction publique locale. » ll s'agit de construire le pays à partir de chaque territoire, a t-il encore expliqué.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique locale est constitué de 20 membres titulaires et de 20 membres suppléants...