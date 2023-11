Conseil présidentiel territorialisé à Kedougou: Macky Sall valide un programme spécial de 600 milliards de francs CFA autour de 15 priorités sur la période 2024-2026

Au terme du conseil présidentiel territorialisé dans la région de Kédougou, le chef de l’Etat a validé le montant de 600 milliards de francs CFA autour du programme d’investissements prioritaires décliné par le gouvernement pour la période 2024-2026. « Ce programme va refléter les priorités consensuelles de la région et sera articulé autour du Plan Sénégal Emergent (PSE), la référence de la politique économique et sociale du Sénégal » selon le chef de l’Etat qui présidait le conseil. Dès lors, le président de la république précise qu’il s’agit d’abord de faire le maillage sécuritaire de la région et la valorisation des localités frontalières avec une présence militaire accrue, la montée en puissance de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile avec l’installation de centres d’incendie et de secours, le renforcement des effectifs et équipements services des Douanes, Eaux et forêts et Parcs nationaux.







Le programme se concentre aussi sur le désenclavement intégral de la région en infrastructures routières et en pistes de production avec notamment l’inauguration de la route Kédougou- Salémata, la réalisation de la route Niemennike – Kédougou-Saraya- Moussala- Saiensoutou, la construction des axes Kédougou-Fongolimbi, Bembou -Sabodala et la programmation des axes routiers Dimboli- Médina Baffé, Néppène- Diakha- Dakatéli, Kévoye-Darsalam, Niamaya-Kéniékéniébanding, Silling - Dindifelo et Ségou- frontière malienne entre autres.







Il faut aussi engager en urgence l’exécution d’un schéma performant d’approvisionnement permanent en eau potable de toutes les communes et localités de la région, en mettant en synergie tous les programmes et projets hydrauliques (transferts d’eau, constructions de forages et châteaux d’eau, renouvellement de réseaux…) de l’Etat développés par la SONES, l’OFOR, le PUDC et le PUMA, en sus des projets exécutés dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)et des Fonds miniers pour le développement des Collectivités territoriales ; Intensifier les branchements sociaux.







Quatrième axe, « accélérer l’électrification des communes et villages de la région à travers un programme spécial intégrant la réalisation de la dorsale Kédougou- Salémata et les différents projets de l’Etat ; doter chaque commune de la région, de 200 lampadaires solaires. Ensuite, assurer une meilleure supervision des activités minières et la valorisation optimale des ressources minières de la Région, en relation avec les entreprises exploitantes, les collectivités territoriales, ainsi que les populations et communautés installées dans les zones minières ; Améliorer durablement les relations entre les sociétés minières et les populations par l’extension de la RSE ; Mettre en œuvre un nouveau dispositif d’encadrement et de contrôle de l’orpaillage « clandestin » et de l’exploitation minière artisanale avec la création prochaine du Comptoir national de Contrôle et de commercialisation de l’Or ». Selon le chef de l’Etat, il faut aussi la vocation touristique et le développement durable de la région de Kédougou par : la réalisation de réceptifs hôteliers modernes et adaptés et le positionnement en Zone touristique prioritaire avec la réhabilitation de l’Aéroport régional, la préservation des écosystèmes naturels (forêts, cours d’eau, la Falémé en particulier (Engager un programme spécial de sécurisation et de préservation écologique de la Falémé), en cohérence avec la politique touristique, le développement de l’artisanat (dans toutes ses composantes) et du riche patrimoine culturel et historique des localités de la région.







Le développement du potentiel agricole (culture du Maïs), pastoral et piscicole de la région avec la relance des activités du Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Itato, la création d’un DAC à Saraya sont aussi envisagés dans ce projet ainsi que l’intensification des aménagements au niveau des bas-fonds et en bordure du fleuve Gambie, la promotion de fermes (privées) modernes, l’accompagnement des agriculteurs en matériels agricoles (adaptés), la construction d’équipements pastoraux et d’un abattoir moderne à Kédougou.







Le Président Macky Sall veut mettre en œuvre un programme régional de construction d’édifices publics (gouvernance, préfectures, sous-préfectures, et locaux abritant des services de l’Etat) et envisage la finalisation de l’élaboration des Plans directeurs d’urbanisme et d’assainissement des communes de la Région et des Plans de restructuration et de recasement /relocalisation des villages impactés par les activités minières afin de limiter les litiges fonciers, l’accélérer le déploiement du Programme 100.000 logements avec des promoteurs publics et privés, de PROMOVILLES dans les communes chefs-lieux de département (Kédougou, Salémata et Saraya) ;







La téléphonie sera aussi renforcée ainsi que l’accélération de la densification de la carte scolaire régionale (construction de nouveaux CEM et Lycées), la construction d’une Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, d’un Centre de formation professionnelle, d’un Espace Numérique Ouvert (ENO) et d’une Maison des Femmes dans chaque département (Kédougou, Salémata et Saraya) ;







Dans chaque département, intensifier la 3FPT et les financements de la DER/FJ aux femmes et aux jeunes en engageant un recrutement spécial XEYU NDAW NI (50 jeunes par département) et promouvoir l’emploi local.







Le dernier point renforcera en ressources humaines spécialisées, équipements médicaux et ambulances médicalisées, les structures sanitaires de la région (notamment l’Hôpital Régional Amath Dansokho, les centres de santé de Saraya (en bloc opératoire) et postes de santé).











