Conseil présidentiel de développement de Sédhiou : élus locaux et acteurs économiques se félicitent des investissements dans la région

Les élus locaux et les acteurs économiques se félicitent des investissements consentis dans la région depuis le dernier conseil des ministres en 2015. A en croire, le maire de Sédhiou, Abdoulaye Diop, Macky Sall a fait de Sédhiou une " perle du sud". Selon lui, cette connotation découle des bons investissements notamment le

désenclavement, l'électrification rurale, la modernisation de l'agriculture, la santé... C'est fort de ce constat qu'il estime que la région va accompagner le Président Macky Sall pour les futurs challenges.



Pour Moussa Souané, président de la chambre de commerce de Sédhiou " on se félicite des réalisations faites dans la région. En ce sens, malgré ces efforts consentis nous voulons qu'on accompagne les acteurs économiques par les financements. Ainsi, nous avons des activités qui demandent de la formation, de la formalisation entre autres."



A en croire Khadiry Barro président de la chambre des métiers " nos doléances sont entre autres la réalisation des villages artisanaux de Sédhiou et de Goudomp. Nous sollicitons aussi avec la décentralisation des commandes publiques l'implantation d'une usine de transformation de fruits et légumes dans la région." Dans cette optique, il précise que " nous saluons, la construction du pont de la Gambie qui a désenclavé la Casamance. Les artisans de Sédhiou vous en sont reconnaissants."



Mme Mandiang, présidente régionale des femmes d'avancer " à travers moi toutes les femmes du Pakao vous remercie pour l'amélioration de leurs conditions de vie. En ce sens, nous saluons les 150 millions de FCFA remis aux femmes par le fond de l'entrepreneuriat féminin et l'installation des caisses de solidarité pour améliorer les conditions d'études des filles. Nous sollicitons la construction du pont de Temento pour faciliter le transport des produits des femmes vers Sédhiou. Et la récupération des terres occupées par la langue salée pour l'autosuffisance alimentaire..."



Dans la même dynamique, Daffé Bayo président du conseil régional de la jeunesse dans son speech n'a pas manqué de rappeler "l'électrification de la zone de Senoba pour améliorer les conditions des enseignements-apprentissages des enfants pour éviter les abandons scolaires." Aujourd'hui, selon lui " on assiste à des jeunes qui abandonnent l'école faute d'électricité qui les empêcheraient d'apprendre dans de bonnes conditions. Et surtout les filles qui sont victimes le plus souvent des réalités culturelles (mariage précoce). Mais également, il est revenu sur la question de l'emploi des jeunes qui selon lui doit trouver son salut dans la transformation des potentialités locales."



C'est pourquoi, dans l'immédiat le président de la République a donné instruction d'électrifier Sénoba pour régler la question.