Conseil présidentiel de développement de Sédhiou : 400 milliards prévus...l'état des lieux, les réalisations et les projets au menu des débats...

Présidé par le président de la République Macky Sall, le Conseil présidentiel de développement de Sédhiou a démarré ce mardi matin 28 février. Ainsi, il est prévu 400 milliards de F CFA pour un plan triennal "2023-2025" qui fera focus sur les transports terrestres et aériens. Initialement prévu pour 350 milliards, le président de la République Macky Sall y a ajouté 40 milliards pour impacter davantage dans

le développement de la région. Et au menu des débats le développement de la région notamment les réalisations passées en revue par le gouverneur Papa Demba Diallo. Ce dernier a fait un exposé sur les réalisations dans la région, les projets en cours et les attentes. Et tout cela axé sur le plan Sénégal émergent (PSE) dont l'application a permis de réaliser un linéaire de plus de 219 km de routes.



Dans cette dynamique, le ministre des finances Mamadou Moustapha Ba conforte les propos du gouverneur. En ce sens, il souligne que le secteur de l'éducation a connu une hausse notamment la réduction des abris provisoires soit 388 classes construites dans la région. Mais également cela a permis d'avoir des indicateurs de réussite aux examens et l'amélioration des enseignements-apprentissages. Dans la foulée, il précise que la santé a connu les mêmes avancées notamment avec la baisse du paludisme qui passe de 70 à 20 pour cent.



Le gouverneur de la région s'est prononcé sur les enjeux et attentes fortes de la région. Ainsi, il est revenu sur la réalisation de routes dans la commune de 4,5 kilomètres par promoville, la route Sédhiou-Marsassoum, la réalisation de la boucle du Boudier (en cours), l'hôpital régional. Cependant, il estime que les projets ne manquent pas comme le dragage du fleuve Casamance, le renforcement de l'assainissement et de l'électrification rurale.



Il y a également les constructions d'un poste de santé à Samine, de la pharmacie régionale d'approvisionnement, la modernisation des services administratifs et la construction de la sphère administrative et la gouvernance. Mais également, il poursuit en ajoutant à ces attentes la construction de commissariats à Bounkiling et Goudomp; doter la région d'un groupement mobile d'intervention, l'achèvement de la construction du lycée d'excellence, la construction du barrage de Dioncounda et du marché au poisson. Dans cette dynamique, il poursuit avec la mise en place d'une rizerie, de la relance du DAC de Séfa, le renforcement de la lutte contre le trafic illicite de bois, l'achèvement des stades régional et municipal de Sédhiou, mais également Goudomp et Bounkiling, réhabiliter le fort Pinet Laprade...