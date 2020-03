Conseil présidentiel conjoint : Le Sénégal et la Gambie face aux défis économiques et sécuritaires.

Après mars 2018, la 2e édition de la réunion présidentielle conjointe entre le Sénégal et la Gambie s'est tenue à Dakar sous la présidence des deux chefs d'État.

La délégation gambienne conduite par le président Adama Barrow a été accueillie par le président Macky Sall en compagnie de membres du gouvernement. Pour cette deuxième réunion présidentielle, il a été question d'évoquer les échanges économiques et commerciaux tout comme le libre échange, la circulation des personnes et des biens, mais également la sécurité.



Cette initiative du conseil présidentiel participe de la volonté des deux états de hisser, et à un niveau stratégique, la coopération qui les lie notamment par la géographie, l'histoire, la culture ainsi que la communauté de destin.

Pour cela, il est nécessaire, d'établir un dialogue empreint de confiance qui sera permanent sur toutes les questions d'intérêt commun.

Le président Macky Sall et son homologue gambien ont tenu ensemble un tête à tête pour réfléchir ensemble sur la manière de renforcer leur cooperation bilatérale.



La consolidation des acquis et l'accéleration de la mise en oeuvre de leurs engagements bilatéraux ont poussé les deux chefs d'État à engager leurs gouvernements dans la voie de la mise en oeuvre de feuilles de route sur les questions centrées notamment sur la défense, la sécurité et la gestion des frontières, ainsi que la protection de l'environnement et les échanges économiques, la libre circulation des personnes et des biens surtout dans le cadre de l'intégration, le commerce, la douane, le transport et la pêche.

Par ailleurs, compte tenu du contexte régional marqué par des attaques terroristes, les deux pays ont naturellement demandé à leurs gouvernements de rendre le plus rapidement possible, des patrouilles mixtes ou conjointes le long des frontières ainsi que de procéder à des échanges de renseignements.



Le president Macky Sall et son homologue Gambien ont aussi exprimé leurs préoccupations face à la dégradation continue des ressources forestières et fauniques. Ils estiment qu'il est temps de remédier à ce phénomène en renforçant la collaboration dans un cadre multi sectoriel conjoint impliquant les forces de defense et de sécurité.



Le transport routier n'a pas été omis par les deux chefs d'État qui ont par ailleurs instruit leurs gouvernements de prendre les dispositions pour le lancement conjoint de l'accord sur les transports routiers avant la journée de libre circulation en sénégambie prévue le 31 mars 2020.



Au terme du conseil, Macky Sall et Adama Barrow on decidé de tenir, en Gambie, la 3e session du conseil présidentiel senégalo-gambien à des dates qui seront, d’un commun accord, fixées par voie diplomatique.