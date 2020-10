Conseil des Droits de l’homme de l’ONU : Le Sénégal brillamment réélu avec 188 voix.

La Côte d’Ivoire, le Malawi, le Sénégal et le Gabon ont été élus pour occuper les quatre sièges vacants du Groupe des Etats d’Afrique. Pour le Groupe des États d’Asie-Pacifique, la Chine, l’Ouzbékistan, le Pakistan, l’Arabie Saoudite et le Népal ont gagné leur place.



La Russie et l’Ukraine ont été élues aux deux sièges vacants du Groupe des États d’Europe de l’Est. Les deux sièges du Groupe des États d’Europe de l’Ouest sont allés à la France et le Royaume-Uni.



Pour ceux du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, Cuba, la Bolivie et le Mexique siègeront comme membre du Conseil des droits de l’homme...