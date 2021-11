Conseil départemental de Tambacounda/Locales 2022 : Après sa rencontre avec le chef de l’État, Sina Cissokho maintient sa candidature

Alassane Sina Cissokho, président sortant du Conseil départemental de Tambacounda, a été reçu ce 23 Novembre 2021 au palais de la République par le chef de l’État, chef de la coalition BBY, M. Macky Sall.



Le candidat à sa propre succession a fait le déplacement pour rencontrer le chef de l'État afin d’échanger avec lui sur les locales de Janvier 2022 dans le département de Tamba. Ainsi après un long échange entre les deux hommes, le président de la République aurait, selon Sina Cissokho, « validé, la liste parallèle » qu’il dirige dans le département et par Pape Banda Dièye pour la commune de Tamba.



Le président du Conseil départemental, après la rencontre avec le patron du Benno Bokk Yakaar a appelé toutes les forces vives du département de Tambacounda à travailler ensemble pour la victoire finale de la liste ‘’le choix de Tamba’’ au soir du 23 janvier. En effet dira-t-il, "nous continuerons à servir les Tambacoundois et inchalah la victoire est à notre portée et nous mettrons tout en œuvre pour atteindre notre objectif", a lâché le responsable socialiste.



Pour rappel, le chef de l’État a porté son choix sur Mamadou Kassé, pour diriger la liste départementale de BBY à Tamba.