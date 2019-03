Conseil départemental de Mbacké / "Le Madakaw ne jouera pas les seconds rôles ' (Serigne Fallou Diop)

Récupéré dans les dernières minutes qui ont précédé l'élection présidentielle par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne alors qu'il avait déjà gelé ses activités au sein de Benno Bokk Yakaar, le mouvement Madakaw a réitéré ce dimanche, son compagnonnage aux côtés du Président Macky Sall. Lors de leur assemblée générale dominicale pour les besoins du bilan post-électoral, Serigne Fallou Diop et ses camarades ont rappelé les raisons qui les avaient poussé à quitter les rangs, avant de remercier le Premier ministre du pragmatisme dont il fit preuve pour les convaincre de poursuivre le combat politique.



Madakaw profitera de l'occasion pour manifester son intérêt par rapport au Conseil départemental estimant que les populations locales manquent de sentir l'institution dans son aspect social. Dans ses perspectives politiques, la structure compte s'investir pleinement et de jouer les premiers rôles. '' Notre vocation est de multiplier les actions sociales. Nous avons été chez les prisonniers les aidant en logistique. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés à construire une moquée que nous inaugurerons très prochainement. Pour ces élections, nous y sommes allés sur fonds propres et sommes, par conséquent, en droit de revendiquer une grosse partie des 67.000 voix obtenues. ''

Le Madakaw de s'étonner, malgré tout ce qu'il fait dans le département de Mbacké, que jusqu'à présent il peine à être reçu par le Président de la République...