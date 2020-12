Conseil départemental de Koumpentoum/Budget 2021: Oumar Sy décline ses grands projets.

Le budget 2021 du Conseil départemental de Koumpentoum, a été voté à l'unanimité des 38 conseillers présents, dont une avec procuration de vote. Le Président Oumar Sy, après avoir remercié les conseillers de leur présence massive à la session ordinaire du vote du budget, a réaffirmé son engagement et celui du Conseil à faire de Koumpentoum, une collectivité territoriale compétitive viable et porteuse de développement durable. Il a fait comprendre que seuls les investissements nous permettront d'augmenter le patrimoine du Conseil et les offres de services dans le département. Ainsi les axes de développement tels l'éducation, la santé, l'action sociale, la culture, l'économie sociale et solidaire avec les bourses territoriales, la jeunesse, le sport et les loisirs ont tous étaient pris en compte dans le budget 2021 du Conseil départemental de Koumpentoum qui l'élève à 347 000 000 de francs dont 188 200 000 en fonctionnement et 158 800 000 en investissement.



Le budget d’investissement s’élève à cent cinquante-huit millions huit cent mille francs (158 800 000) contre cent trente et un mille huit cent (134 659 122) en 2020, soit une hausse de vingt-quatre millions cent quarante mille huit cent soixante-dix-huit (24 140 878f ) en valeur absolue et 15,20% en valeur relative.



Il est réparti en plusieurs rubriques telles que :



-La construction de trois salles de classes équipées dans les Collèges de Kahéne, Malem Niani et Pass Coto (24 000 000f) ;



-Le renouvellement du matériel d’équipement du conseil, l’aménagement des sites historiques répertorié pour leur valorisation, extension de la clôture du mur du collége de Kouthiaba Wolof et du Lycée El Hadji Bouna Sémou Niang et l’aménagement d'une salle au Conseil pour la restauration des utilisateurs des deux salles du Conseil départemental sans oublier l’éclairage du Conseil Départemental.



Le Conseil a également prévu de réfectionner le bâtiment du centre de santé et en collaboration avec les Communes, acquérir une unité pour la lutte contre les feux de brousse.



-l’acquisition de gros matériels dont un véhicule pour en faire un corbillard pour les cérémonies funéraires (12 000 000f).



Une partie des dépenses d’investissement servira à prendre en charge certaines rubriques telles que :



-La subvention au projet BT/PSE pour la relance économique dans ce contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19 et à l’émigration irrégulière et très risquée des jeunes vers l’Europe reste une priorité du conseil qui a permis de financer déjà 200 projets sur 310 prévus. Ainsi un montant de 20 000 000 f est inscrit pour ce projet lié à l’économie sociale et solidaire



Cela permettra le financement de nouveaux projets porteurs en partenariat avec l’ADL, les communes et d’autres partenaires déjà identifiés.



L’appui du PNDL pour l’aménagement du stade départemental prévu dans une convention de 2018 avec le Conseil sera cette année réalisé suite à la disponibilité des fonds qui s'élèvent à vingt millions de francs 20 000 000 de francs dont la contrepartie versée de 2 000 000 f par le Conseil Départemental.





Le total général de ces dépenses d’investissement citées ci-dessus s’élève à plus de cent trente et un millions de francs (131 000 000f)