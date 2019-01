Conseil constitutionnel : Les mandataires patientent, les candidats de l'opposition en concertation, les gendarmes aux aguets...

Ce mercredi 02 janvier, les mandataires des candidats à la candidature à la présidentielle doivent retirer les procès verbaux de vérification. Ils ont déféré à la convocation du Conseil constitutionnel et à l'heure où ces lignes sont rédigées, les 27 représentants des prétendants au fauteuil présidentiel attendent d'être appelés pour notification des raisons du rejet, pour la majorité, de leurs parrainages.



Sur les 27 candidats, 07 ont validé le nombre de signatures exigées par la loi pour prétendre passer au second tour de vérification des dossiers de candidature.



Mais aux dernières nouvelles, 23 parmi eux ont décidé de ne plus reconnaître le parrainage comme condition de participation à la présidentielle. C'est d'ailleurs ce qui explique le déplacement de certains candidats qui sont actuellement en concertation chez Pierre Goudiaby dont la maison de son jeune frère est mitoyenne au Conseil constitutionnel.



À souligner que la sécurité est renforcée pour tuer dans l'œuf toute tentative de trouble...