La coalition Madicke 2019 informe les sénégalais que les 6377 parrains invalidés par le Conseil Constitutionnel ont été régularisés ce jeudi 03 janvier 2018 à 10 h 40 mns précises, par le mandataire de la coalition M. Ibra Diouf Niokhobaye. Pour rappel, sur les 65. 078 parrains initialement déposés, 51.217 ont été validés par le Conseil Constitutionnel.



Me Madické NIANG, candidat de la coalition Madické 2019 rassure tous les militants et sympathisants et les exhorte à rester toujours mobilisés pour la victoire au soir du 24 février 2019



La cellule de communication